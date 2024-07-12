В політику я не пішов — Морозюк розповів про зустріч із Тимошенко

Ексзахисник Динамо Микола Морозюк не збирається йти у політику, попри фото із колишньою прем'єр-міністеркою України Юлією Тимошенко, яке з'явилось у мережі.

Про це уродженець Червонограда розповів у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Це була товариська зустріч. В політику я не пішов. З Юлією Володимирівною була частково запланована, частково спонтанна зустріч, на якій ми були присутні з моїми друзями. Я навіть не зрозумів, звідки це фото з’явилося в інтернеті. Це не то що секрет, просто сам я не виставляв його.

Що це була за зустріч? У мене немає чіткої відповіді, тому я не знаю, як вам відповісти. Поки що немає чого говорити. Можливо, в подальшій перспективі плани якісь і є, але як воно буде поки важко сказати. Юлія Володимирівна – це досвідчена людина, яка багато чого побачила в політиці. Вона ділилася з нами своїм життєвим досвідом, розповідала, як не повторювати її помилки.

Якщо описувати в загальному, то це був приватний тренінг для молодих амбітних людей. Безплатний. Зустріч організували люди, які мають безпосередній контакт з Юлією Володимирівною. Я отримав хороший і незабутній досвід.

Чи погодився б я на запрошення Тимошенко вступити в її політичну партію? Зараз скажу, що ні, тому що поки немає планів бути на такому рівні політики, як і працювати у якомусь футбольному клубі. Але апетит приходить під час їжі. Все поступово", — розповів Морозюк.