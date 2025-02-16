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Меріно – про дубль у ворота Лестера: Я якраз не купив дружині подарунок на день усіх закоханих

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 10:33
Меріно – про дубль у ворота Лестера: Я якраз не купив дружині подарунок на день усіх закоханих
Мікель Меріно
Getty images

Півзахисник Арсенала Мікель Меріно прокоментував свій дубль у ворота Лестера в матчі 25 туру АПЛ, який допоміг скоротити відставання від Ліверпуля до чотирьох очок.

Слова хавбека наводить ESPN.

"Артета сказав мені, що я буду нападником. Зранку до мене підійшов один з помічників, щоб оговорити це і скажу прямо, для мене це стало неочікуваністю.

Я вперше грав в нападі. Я за кар'єру забив стільки ж голів, скільки у ворота Лестера!

Загалом, це дуже вдалий момент, адже я не купив дружині подарунок на День святого Валентина. Ці голи для неї", – розповів Меріно.

У сезоні-2024/25 іспанський футболіст зіграв 27 матчів у всіх турнірах за "канонірів", в яких відзначився чотирма голами та однією результативною передачею.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував прогрес Ітана Нванері та Майлза Льюїса-Скеллі.

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