Меріно – про дубль у ворота Лестера: Я якраз не купив дружині подарунок на день усіх закоханих

Півзахисник Арсенала Мікель Меріно прокоментував свій дубль у ворота Лестера в матчі 25 туру АПЛ, який допоміг скоротити відставання від Ліверпуля до чотирьох очок.

Слова хавбека наводить ESPN.

"Артета сказав мені, що я буду нападником. Зранку до мене підійшов один з помічників, щоб оговорити це і скажу прямо, для мене це стало неочікуваністю.

Я вперше грав в нападі. Я за кар'єру забив стільки ж голів, скільки у ворота Лестера!

Загалом, це дуже вдалий момент, адже я не купив дружині подарунок на День святого Валентина. Ці голи для неї", – розповів Меріно.