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Артета прокоментував прогрес Нванері та Льюїса-Скеллі

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 09:46
Артета прокоментував прогрес Нванері та Льюїса-Скеллі
Мікель Артета
CNN

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував стрімкий прогрес Майлза Льюїса-Скеллі та Ітана Нванері у сезоні-2024/25.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ви бачите, як вони себе поводять на полі. Дайте їм волю. Навіщо їх стримувати? Тільки тому, що їм 17 років?

Нехай прогресують та насолоджуються цим процесом", – вважає Артета.

Окрім того, іспанець висловився про чемпіонську гонку в АПЛ.

"Ми справді цього хочемо і зробимо все, щоб наздогнати Ліверпуль. Команда не збирається зупинятись, вона працювала для цього вже шість-сім місяців. Тепер подивімось, як далеко ми зможемо зайти", – резюмував спеціаліст.

Після 25 зіграних матчів "каноніри" розмістились на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 53 очки.

На першій позиції розташувався Ліверпуль – 57 очок. Сьогодні "червоні" зіграють поєдинок проти Вулвергемптона. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше Артета висловився про жахливу кількість травм серед гравців Арсенала.

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