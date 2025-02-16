Артета прокоментував прогрес Нванері та Льюїса-Скеллі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував стрімкий прогрес Майлза Льюїса-Скеллі та Ітана Нванері у сезоні-2024/25.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ви бачите, як вони себе поводять на полі. Дайте їм волю. Навіщо їх стримувати? Тільки тому, що їм 17 років? Нехай прогресують та насолоджуються цим процесом", – вважає Артета.

🔴⚪️ Arteta on Nwaneri and Lewis-Skelly: “When you see how they behave on the pitch, let them go. They are ready to go, why stop them? Just because they are 17?”.



“Let them go, develop, enjoy”. pic.twitter.com/T0ZIvYwhj9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2025

Окрім того, іспанець висловився про чемпіонську гонку в АПЛ.

"Ми справді цього хочемо і зробимо все, щоб наздогнати Ліверпуль. Команда не збирається зупинятись, вона працювала для цього вже шість-сім місяців. Тепер подивімось, як далеко ми зможемо зайти", – резюмував спеціаліст.

Після 25 зіграних матчів "каноніри" розмістились на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 53 очки.

На першій позиції розташувався Ліверпуль – 57 очок. Сьогодні "червоні" зіграють поєдинок проти Вулвергемптона. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше Артета висловився про жахливу кількість травм серед гравців Арсенала.