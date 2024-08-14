Арсенал продовжує вести перемовини з чемпіоном Євро-2024

Центральний півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно найбличим часом перейде до лондонського Арсенала.

Про це пише видання A Bola.

Хавбек Реала Сосьєдад хоче приєднатися до топклубу Англії. Перемовини між клубами просунулися.

Клуб із Сан-Себастьяна змирився з тим, що футболіст не продовжить контракт, який закінчується наступного літа, тому і готовий його продати.

28-річний Меріно грає за Реал Сосьєдад з 2018 року. У Ла Лізі хавбек за 6 сезонів зіграв 190 матчів та забив 20 голів. На його рахунку 2 голи за 28 матчів у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, Арсенал відмовився відпускати до Аякса голкіпера збірної Англії.