Арсенал відмовився відпускати голкіпера збірної Англії до Аякса

Лондонський Арсенал відповів відмовою на пропозицію Аякса орендувати голкіпера Аарона Ремсдейла.

Про це пише журналіст Девід Орнштейн у соцмережі "X" (Twitter).

"Каноніри" відмовили гранду нідерландського футболу, оскільки сподіваються продати футболіста. Раніше інтерес до 26-річного Аарона приписували Челсі та Ньюкаслу.

Ремсдейл перейшов до Арсенала влітку 2021 року. За нього було заплачено Шеффілд Юнайтед 30 млн фунтів. Минулого сезону з приходом Девіда Раї Аарон втратив місце у складі, зігравши лише 6 поєдинків в АПЛ.

Нагадаємо, Аякс показав найкращий старт сезону за 22 роки. Зараз команду тренує Франческо Фаріолі, який рік тому відмовив Шахтарю.