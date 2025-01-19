Вони впливають на гру: Артета пояснив, у чому перевага Ліверпуля над Арсеналом

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вважає, що Ліверпуль успішніше виступає в цьому сезоні, ніж його команда, через більшу варіативність на лаві запасних.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Їм вдалося виграти (у Брентфорда), тому що вони зробили заміни. Ті, хто вийшов на поле, вплинули на гру і змінили її. У нас все було навпаки! Але я безмежно пишаюся своїми гравцями. Вони були видатними. Якщо ви подивитеся на нашу лаву запасних, то, напевно, нам чогось не вистачає", – сказав Артета.

Нагадаємо, що Арсенал не зміг обіграти Астон Віллу (2:2), маючи перевагу у два м'ячі по ходу зустрічі.

У той же час Ліверпуль у доданий час вирвав перемогу над Брентфордом (2:0) завдяки дублю Дарвіна Нуньєса.

Після цього туру мерсисайдці відновили шестиочкову перевагу над "канонірами" у таблиці АПЛ. До того ж, команда Арне Слота ще має матч у запасі.

Сьогодні 22 тур чемпіонату Англії продовжиться чотирма поєдинками.