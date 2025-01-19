Евертон Миколенка прийме Тоттенгем, Ман Сіті поїде до Іпсвіча: розклад матчів АПЛ
У неділю, 19 січня, відбудуться 4 матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Манчестер Юнайтед вдома прийме Брайтон. Команди підходять до цієї гри у піднесеному емоційному стані – "Червоні дияволи" здолали Саутгемптон, а Брайтон переграв Іпсвіч.
Евертон Віталія Миколенка вдома зіграє проти нестабільного Тоттенгема.
Головний аутсайдер сезону Саутгемптон відправиться в гості до головної сенсації першості Ноттінгем Форрес.
Закриватиме ігровий день зустріч між Іпсвічем та Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
22 тур, 19 січня
16:00 Манчестер Юнайтед – Брайтон
16:00 Евертон – Тоттенгем
16:00 Ноттінгем – Саутгемптон
18:30 Іпсвіч – Манчестер Сіті
Нагадаємо, вчора, 18 січня Борнмут Забарного розгромив Ньюкасл (4:1). З іншими результатами можна ознайомитися ТУТ.