Евертон Миколенка прийме Тоттенгем, Ман Сіті поїде до Іпсвіча: розклад матчів АПЛ

У неділю, 19 січня, відбудуться 4 матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед вдома прийме Брайтон. Команди підходять до цієї гри у піднесеному емоційному стані – "Червоні дияволи" здолали Саутгемптон, а Брайтон переграв Іпсвіч.

Евертон Віталія Миколенка вдома зіграє проти нестабільного Тоттенгема.

Головний аутсайдер сезону Саутгемптон відправиться в гості до головної сенсації першості Ноттінгем Форрес.

Закриватиме ігровий день зустріч між Іпсвічем та Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

22 тур, 19 січня

16:00 Манчестер Юнайтед – Брайтон

16:00 Евертон – Тоттенгем

16:00 Ноттінгем – Саутгемптон

18:30 Іпсвіч – Манчестер Сіті

Нагадаємо, вчора, 18 січня Борнмут Забарного розгромив Ньюкасл (4:1). З іншими результатами можна ознайомитися ТУТ.