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Здобував чемпіонство: Рух оголосив про призначення тренера команди U-19

Андрій Мошкун — 7 липня 2025, 14:26
Здобував чемпіонство: Рух оголосив про призначення тренера команди U-19
ФК Рух

Михайло Дячук-Ставицький вдруге очолив Рух U-19.

Про це львівяни повідомили у соцмережах.

36-річний спеціаліст вдруге став головним тренером юніорської команди жовто-чорних: Михайло Дячук-Ставицький уже керував Рухом U-19 з березня по жовтень 2023 року.

Під його керівництвом команда здобула чемпіонський титул серед команд U-19 і брала участь у Юнацькій лізі УЄФА. Крім того, цього літа разом із вихованцями Руху 2008 року народження він виборов срібні медалі ДЮФЛ.

Раніше президент Руха Григорій Козловський розповів про те, які завдання стоять перед командою на наступний сезон.

Головний тренер Рух Львів Михайло Дячук-Ставицький

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