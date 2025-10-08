Українська правда
Все можливо: Михайличенко – про відновлення тренерської кар'єри

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 17:20
Екстренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко оцінив можливість відновлення тренерської кар

Цитує фахівця BLIK.

"Зараз говорити про якісь плани на майбутнє не дуже серйозно, бо час такий, що не знаєш, що буде завтра. От я спілкувався днями з друзями, пропонували зустрітись через тиждень. То я відповів: давай так надовго наперед не загадувати, то таке життя нині, що планувати не можна ні на тиждень, ні на місяць наперед, а інколи й на годину.

Життя все розставить по своїх місцях, все можливо", – сказав Михайличенко.

Нагадаємо, Михайличенко двічі очолював київське Динамо: вперше з 2002 по 2004 роки, а вдруге – з серпня 2019 по червень 2020 року. Також він працював з національною та молодіжними (U-21) збірним України.

Раніше Олександр Рябоконь очолив Лівий Берег.

