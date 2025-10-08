Все можливо: Михайличенко – про відновлення тренерської кар'єри

Екстренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко оцінив можливість відновлення тренерської кар

Цитує фахівця BLIK.

"Зараз говорити про якісь плани на майбутнє не дуже серйозно, бо час такий, що не знаєш, що буде завтра. От я спілкувався днями з друзями, пропонували зустрітись через тиждень. То я відповів: давай так надовго наперед не загадувати, то таке життя нині, що планувати не можна ні на тиждень, ні на місяць наперед, а інколи й на годину.

Життя все розставить по своїх місцях, все можливо", – сказав Михайличенко.