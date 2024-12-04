Михайленко – про Олександрію: На фоні таких команд ми можемо дивитися на свій рівень та прогресувати

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко вважає, що прогрес Олександрії має позитивний вплив і на столичний клуб, адже він дозволяє "біло-синім" покращуватися.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Був дуже радий усіх побачити, дуже багато хороших теплих моментів тут було пережито разом із командою. Найбільше хотілося сьогодні тут здобути перемогу. Усі старалися, була хороша гра та багато боротьби.

Олександрія – це хороша команда, в них хороша організація. Вони так само рухаються від матчу до матчу, це в них добре виходить. Значить, мікроклімат у них теж хороший. Я лише радий за них. До того ж це дуже добре для нас, адже це конкуренція, на фоні таких команд ми можемо дивитися на свій рівень та прогресувати", – сказав Михайленко.

Нагадаємо, гра між Динамо та Олександрією в перенесеному матчі 1 туру УПЛ завершилася внічию. За підсумками зустрічі ситуація в турнірній таблиці кардинально не змінилася.

"Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.

Проте для Динамо це вже друга поспіль втрата очок в УПЛ. Раніше команда не змогла здолати Колос.