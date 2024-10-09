Тренер збірної України U-19: У нас є гравці, яким більше подобається захищатися, а є ті, кому більше хочеться атакувати

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, що в його команді є гравці різного спрямування – як захисного, так і атакувального.

Його слова наводить пресслужба Української асоціації футболу.

"На цьому зборі два поєдинки на турнірі в Марбельї будуть як плацдарм для того, щоб знайти найкращі поєднання футболістів в обороні та в атаці. Нам потрібні хороші спаринги, щоб зрозуміти, яких гравців краще використовувати в різних тактичних схемах.

У нас є нові виконавці, яких тренерський штаб хоче побачити на власні очі. Це ті виконавці, які чудово проявили себе у вересні-жовтні на клубному рівні. І вже після цього збору ми визначимося, хто поїде на кваліфікацію чемпіонату Європи.

У нас велика конкуренція, є дуже талановиті футболісти середньої лінії, також є багато гравців, які мають добрий вигляд в атаці, але нам потрібно зрозуміти, який вигляд ці хлопці матимуть на рівні збірних.

Незважаючи на те, що у спарингах на зборі в Іспанії нам протистоятимуть команди, які на рік молодші, важливість ігор від цього не змінюється. Насамперед ми дивимося на своїх футболістів. Потрібно для себе зрозуміти, яких гравців краще використовувати в тій чи іншій ситуації.

Ми недовго працюємо разом, але в нас є виконавці, яким більше подобається, коли команда захищається, а є група гравців, яким більше хочеться атакувати. Це все треба привести до спільного знаменника. Нам потрібно використати будь-який шанс, щоб мати кращу зіграність, щоб до офіційних матчів підійти підготовленими якнайкраще", – сказав Михайленко.