Збірна України WU-19 з непристойним рахунком програла США в контрольному матчі

У неділю, 7 червня, молодіжна жіноча збірна України WU-19 з футболу провела другий спаринг у межах тренувального збору в болгарському Бансько, у якому зазнала розгромної поразки від команди США.

Зустріч завершилася з рахунком 9:0.

Цікаво, що всі свої голи "синьо-жовті" пропустили у другому таймі.

9 червня команди проведуть між собою другий контрольний матч.

Товариські матчі (Жінки, WU-19)

7 червня, Бансько (Болгарія)

США (WU-19) – Україна (WU-19) 7:0 (0:0)

Голи: Краль (52, 60, 82), Партонс (67, 90+1), Імерлі (79), Антонуччі (90+3).

Україна: Соловйова, Купцова, Савкіна (к), Бєлкіна, Осадча (Казіна, 75), Гладун, Назаренко (Іванченко,69), Паскаренко, Козішкурт, Леспух, Олініченко (Колодій, 69).

Як відомо, у першому спарингу на зборах українська збірна в серії пенальті переграла Угорщину.