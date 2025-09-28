Михайленко: У другому таймі збірній України U-20 не вистачало швидкості, ми грали на утримання

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко оцінив перемогу над Південною Кореєю U-20 (2:1) у 1 турі групового етапу чемпіонату світу.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

Також тренер пояснив, чому змінилась гра команди у другій половині гри. Зокрема корейці відзначились двічі у воротах України, один гол було скасовано через офсайд.

"Чому змінилася гра у другому таймі? Корейці додали в інтенсивності, вони тут вже близько 20 днів, дуже гарно готові. Плюс заміни зробили, почали тиснути. Але справа у тому, що забили вони нам після стандарту — не так вже й багато моментів мали. Наприкінці [матчу] це були вже емоції, а всі моменти були після стандартів.

Нам було важко, не вистачало швидкості, друга половина другого тайму — ми вже грали на утримання [рахунку]. Нам точно не вистачало швидких атака або контролю [м'яча] — для цього треба багато рухатися", – розповів Михайленко.