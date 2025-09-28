Михайленко: У другому таймі збірній України U-20 не вистачало швидкості, ми грали на утримання
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко оцінив перемогу над Південною Кореєю U-20 (2:1) у 1 турі групового етапу чемпіонату світу.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
"Емоції? Ми дуже щасливі. Раді перемозі, вона була важкою. Тут немає легких команд. Гадаю, ми заслужили цю перемогу. Перший тайм був дуже хороший, у другому вже на нас тиснули, але моменти створювали після стандартів. Треба розібрати ті помилки, яких припускалися, але зараз головне завдання відновити гравців, бо у другому таймі було нелегко", – сказав він.
Також тренер пояснив, чому змінилась гра команди у другій половині гри. Зокрема корейці відзначились двічі у воротах України, один гол було скасовано через офсайд.
"Чому змінилася гра у другому таймі? Корейці додали в інтенсивності, вони тут вже близько 20 днів, дуже гарно готові. Плюс заміни зробили, почали тиснути. Але справа у тому, що забили вони нам після стандарту — не так вже й багато моментів мали. Наприкінці [матчу] це були вже емоції, а всі моменти були після стандартів.
Нам було важко, не вистачало швидкості, друга половина другого тайму — ми вже грали на утримання [рахунку]. Нам точно не вистачало швидких атака або контролю [м'яча] — для цього треба багато рухатися", – розповів Михайленко.
Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 30 вересня, проти збірної Панами. Початок – о 23:00 за київським часом.
