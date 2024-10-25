Михавко пояснив пенальті у матчі з Ромою

Захисник київського Динамо Тарас Михавко вважає, що арбітр прийняв правильне рішення в епізоді з одинадцятиметровим у матчі з Ромою (0:1) в Лізі Європи.

Цитує захисника UA-футбол.

"Окрема увага Довбик? Звичайно, що були моменти, в яких нам сказали, як треба грати. Тому ми всі знали. Ми й до того знали, що Довбик дуже хороший нападник, тому мало бути непросто. Попов з ним персонально не грав. Денис перебував ближче до центру, грав у центрі. І тому виходило так, що саме Попов більше грав з ним", – зазначив оборонець.

Захисник зізнався, що в епізоді з пенальті, він порушив правила на гравцю Роми.

"Момент з пенальті, чи було порушення правил на одинадцятиметровий? Можна сказати, що тягнуло. Я по інерції за футболку трохи його зачепив, підбив йому рівновагу. Тому так", – сказав Михавко.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Наступний матч кияни зіграють проти донецького Шахтаря у чемпіонаті України. Поєдинок відбудеться у неділю, 27 жовтня, та розпочнеться о 18:00 за київським часом.