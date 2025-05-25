Михавко: Мої помилки мене не зламали

Центральний захисник Динамо Київ Тарас Михавко прокоментував завоювання чемпіонства у поточному сезоні УПЛ.

Слова футболіста наводить FootballHub.

"Звичайно, для мене ця медаль дуже багато коштує. Так, я провів багато матчів, але в першу чергу хочу подякувати тренерському штабу за те, що довіряли мені. Були моменти, коли я припускався багатьох помилок, результативних, з автоголами, були прикрі моменти. Але, звичайно, я завжди налаштовувався психологічно, і такі моменти мене не зламали.

Я знав, що буде краще – і прийшли до такої мети, як чемпіонство. Тому хочеться зіграти якомога більше ігор за такий клуб, як Динамо, і хочеться, звичайно, пограти в Лізі чемпіонів. Я робитиму все від себе залежне, щоб грати і щоб ми там були всі разом. Тому тільки будемо працювати, на тому не будемо зупинятися", – заявив захисник.