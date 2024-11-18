Карноза: Збірна України може перемогти Албанію, ми вище за класом

Колишній гравець Дніпра, Карпат та низки інших українських клубів Артур Карноза впевнений у перемозі збірної України над Албанією в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА.

Його слова передає NV.

" У мене немає страху за збірну України у матчі проти Албанії. Я впевнений у нашій команді на всі 100 відсотків. Наша збірна може перемогти албанців, оскільки ми є вищі за класом, тому, я думаю, що ми повинні вигравати. У складі орлів є хороші футболісти, але ми сильніші.

Також прогнозую, що у старті вийде Довбик, а не Яремчук, але результат буде залежати від всієї нашої команди. Мій прогноз на матч – 2:0 на нашу користь. Голами відзначаться Мудрик та Довбик", – сказав Карноза.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.