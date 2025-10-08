Українська правда
Аутсайдер Першої ліги залишився без головного тренера

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2025, 18:12
Аутсайдер Першої ліги залишився без головного тренера
Юрій Слабишев
МФК Металург

Головний тренер Металурга Юрій Слабишев покинув команду.

Про це повідомила пресслужба запорізького клубу.

Фахівець подав у відставку після поразки команди Пробію Городенка в 10-му турі Першої ліги.

Найближчим часом Металург планує надати додаткову інформацію щодо подальшої роботи команди.

Після 10 турів клуб перебуває на передостанньому, 15-му місці, в турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі всього 6 очок.

Нагадаємо, у середу, 8 жовтня, відбулася низка матчів десятого туру Першої ліги сезону-2025/26.

Металург

