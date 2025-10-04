Чорноморець та Буковина здобули перемоги в 9-му турі Першої ліги

У суботу, 4 вересня, 5-ма матчами продовжився 9-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так. у перших зустрічах ігрового дня Чернігів зіграв унічию з Поділлям, Агробізнес розгромив Металург, а Чорноморець без проблем обіграв Пробій Городенка та захистив перше місце в турнірній таблиці.

Пізніше також відбулася зустріч, в якій Буковина перемогла Металіст.

Закриватиме ігровий день ще одне протистояння, в якому Лівий Берег прийме тернопільську Ниву.

Чемпіонат України – Перша ліга

9 тур, 4 жовтня

Чернігів – Поділля 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Профатило, 1:1 – 42 Порохня

Агробізнес – Металург 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Войтиховський, 2:0 – 48 Козак, 3:0 – 72 Войтиховський

Пробій Городенка – Чорноморець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Єрмаков, 0:2 – 60 Когут

Буковина – Металіст 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Підлепенець, 2:0 – 77 Кожушко

15:30 Лівий Берег – Нива Тернопіль

Як відомо, тур двома матчами стартував у п'ятницю, 3 жовтня.