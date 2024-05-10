Матч Першої ліги можуть провести в 50 кілометрах від лінії фронту

Матч 9 туру групи «Вибування» Першої ліги між Металургом та Поділлям може бути проведено на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі.

Про такі наміри запорізької команди розповів головний тренер Поділля Віталій Костишин. Його слова цитує «Український футбол».

«Нас поставили до відома, що матч у Запоріжжі можливий і Металург хоче приймати Поділля саме там. Якщо у нас не буде вибору, а проведення поєдинку там буде дозволено, то доведеться їхати, адже ми не хочемо технічної поразки.

Однак, стосовно цієї ситуації ще порадимось із президентом клубу. Якщо є інші варіанти – було б добре. Ми розуміємо, що у Запоріжжі повітряні тривоги лунають дуже часто, тому матч може розтягнутись не на одну добу і це вже не буде схоже на футбол», – сказав Костишин.

Зазначимо, що відстань від Запоріжжя до лінії фронту становить близько 50 кілометрів. Усі попередні матчі поточного сезону Металург проводив в Умані Черкаської області.

Поєдинок між Металургом за Поділлям заплановано на 19 травня. Команди посідають 17 та 12 місце у групі «Вибування» відповідно.