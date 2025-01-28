Відома сума, яку Металіст заробив на продажі Синчука в Монреаль
Геннадій Синчук
ФК Металіст
Металіст заробив 4,8 млн євро від продажу хавбека Геннадія Синчука в Монреаль.
Такі дані оприлюднив портал Transfermarkt.
Вартість же самого футболіста до цього переходу оцінювалася у 400 тис євро.
У сезоні-2024/25 18-річний футболіст відіграв за Металіст 7 матчів і забив 1 гол. На його рахунку 1 гол за 2 поєдинки у складі збірної України U-21.
Зазначимо, що раніше була інформація, що він стане гравцем італійської Болоньї, а за Монреаль буде грати на правах оренди.
Нагадаємо, невдовзі воротар збірної України Георгій Бущан стане гравцем саудівського Аль-Шабаба.