Відома сума, яку Металіст заробив на продажі Синчука в Монреаль

Металіст заробив 4,8 млн євро від продажу хавбека Геннадія Синчука в Монреаль.

Такі дані оприлюднив портал Transfermarkt.

Вартість же самого футболіста до цього переходу оцінювалася у 400 тис євро.

У сезоні-2024/25 18-річний футболіст відіграв за Металіст 7 матчів і забив 1 гол. На його рахунку 1 гол за 2 поєдинки у складі збірної України U-21.

Зазначимо, що раніше була інформація, що він стане гравцем італійської Болоньї, а за Монреаль буде грати на правах оренди.

Нагадаємо, невдовзі воротар збірної України Георгій Бущан стане гравцем саудівського Аль-Шабаба.