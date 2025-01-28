Металіст попрощався із талановитим вінгером, який перейде у клуб Серії А

Металіст оголосив про відхід півзахисника Геннадія Синчука, який продовжить кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

"Металіст висловлює подяку Геннадію Синчуку за яскраву гру, професіоналізм та самовіддачу.

За роки, проведені у Металісті, наш вихованець досяг великих звершень, зокрема, став півфіналістом чемпіонату Європи у статусі одного з лідерів збірної України U19.

Футбольний клуб Металіст впевнений, що Геннадій Синчук продовжить свій яскравий карʼєрний шлях і доб'ється максимальних вершин у світовому футболі", – йдеться у заяві харків'ян.

Зазначимо, що за даними порталу Transfermarkt, Синчук вже є гравцем Болоньї. Контракт підписано до 2029 року.

У сезоні 2024/25 вінгер зіграв сім матчів за свій клуб, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Ворскли, на якого претендував Шахтар.