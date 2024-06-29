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Металіст обіграв Минай у контрольному матчі

Станіслав Лисак — 29 червня, 20:13
Металіст обіграв Минай у контрольному матчі

Металіст здобув перемогу над Минаєм у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь харківського клубу.

Контрольний матч
29 червня

Минай — Металіст 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Кайдалов, 0:2 - 60 Шерстюк, 1:2 - 65 Воробчак, 1:3 - 86 Федорів

Металіст проведе ще 4 матчі в ході літніх навчально-тренувальних зборів, що проходять в Ужгороді:

  • 3 липня. Металіст — Буковина
  • 6 липня. Металіст — СК Вільхівці
  • 11 липня. Металіст — Карпати U-19
  • 13 липня. ФК Ужгород — Металіст
Металіст Минай

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