Металіст обіграв Минай у контрольному матчі

Металіст здобув перемогу над Минаєм у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь харківського клубу.

Контрольний матч

29 червня

Минай — Металіст 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Кайдалов, 0:2 - 60 Шерстюк, 1:2 - 65 Воробчак, 1:3 - 86 Федорів

Металіст проведе ще 4 матчі в ході літніх навчально-тренувальних зборів, що проходять в Ужгороді: