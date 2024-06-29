Металіст обіграв Минай у контрольному матчі
Металіст здобув перемогу над Минаєм у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь харківського клубу.
Контрольний матч
29 червня
Минай — Металіст 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Кайдалов, 0:2 - 60 Шерстюк, 1:2 - 65 Воробчак, 1:3 - 86 Федорів
Металіст проведе ще 4 матчі в ході літніх навчально-тренувальних зборів, що проходять в Ужгороді:
- 3 липня. Металіст — Буковина
- 6 липня. Металіст — СК Вільхівці
- 11 липня. Металіст — Карпати U-19
- 13 липня. ФК Ужгород — Металіст