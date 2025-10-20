Кудрівка та Металіст 1925 зіграють у заключному матчі 9 туру УПЛ
Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться заключний матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Кудрівка прийматиме Металіст 1925. Матч відбудеться на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві, початок – 18:00 за київським часом.
Металіст 1925 наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці, та в разі перемоги може зрівнятися з донецьким Шахтарем за кількістю очок.
Кудрівка водночас розташувалась на 11 місці в чемпіонаті України та прагне відірватись якомога далі від зони перехідних матчів.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
9 тур, 20 жовтня
18:00 Кудрівка – Металіст 1925