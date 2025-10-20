Українська правда
Кудрівка та Металіст 1925 зіграють у заключному матчі 9 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 20 жовтня 2025, 08:03
Кудрівка та Металіст 1925 зіграють у заключному матчі 9 туру УПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться заключний матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Кудрівка прийматиме Металіст 1925. Матч відбудеться на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві, початок – 18:00 за київським часом.

Металіст 1925 наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці, та в разі перемоги може зрівнятися з донецьким Шахтарем за кількістю очок.

Кудрівка водночас розташувалась на 11 місці в чемпіонаті України та прагне відірватись якомога далі від зони перехідних матчів.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
9 тур, 20 жовтня

18:00 Кудрівка – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, УПЛ

