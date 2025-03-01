Металіст 1925 програв аутсайдеру Першої ліги

Харківський Металіст 1925 мінімально програв аутсайдеру Першої ліги України Прикарпаттю в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На ранній гол Юрченка прикарпатці відповіли результативними ударами Хоми та Трофимюка. Що цікаво, напередодні харків'яни також не зуміли перемогти представника Першої ліги.

Огляд матчу

Товариський матч

1 березня

Металіст 1925 – Прикарпаття 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Юрченко 18, 1:1 – Хома 37, 1:2 – Трофимюк 51

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав контракт з нігерійським нападником Крістіаном Мба. Також раніше повідомлялося, що Іван Калюжний з нового сезону виступатиме за харківський клуб.