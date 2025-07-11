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Новачок УПЛ планує підписати колишнього та чинного гравців Динамо Київ – ЗМІ

Олексій Мурзак — 11 липня 2025, 20:26
Новачок УПЛ планує підписати колишнього та чинного гравців Динамо Київ – ЗМІ
Олександр Яцик
ФК Динамо Київ

Металіст 1925 планує підсилити склад чинним та колишнім гравцями Динамо.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, новачок УПЛ зацікавлений у послугах центральних півзахисників – Олександра Яцика та Володимира Шепелєва.

Контракт Яцика належить "біло-синім", проте в минулому сезоні 22-річний українець виступав на правах оренди у складі луганської Зорі. Провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Орієнтовна вартість гравця становить 1 мільйон євро.

Шепелєв залишив столичну команду в січні цього року – домовився про припинення співпраці за взаємною згодою. Пізніше приєднався до Олександрії, де зіграв 12 поєдинків у чемпіонаті, забив один м'яч і віддав один асист.

На даний момент перебуває у статусі вільного агента. Орієнтовна вартість півзахисника складає 1,2 мільйонів євро.

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