Металіст 1925 представив тимчасового тренера

Наставник дублю Металіста 1925 Сергій Карпенко очолив першу команду харків’ян.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, напередодні президент Металіста 1925 Володимир Носов прийняв відставку Віктора Скрипника, під чиїм керівництвом "народжені в бою" спершу посіли останнє місце в УПЛ, а потім вилетіли з "Турніру чотирьох" за право замінити Дніпро-1.

Помічниками Карпенка будуть Андрій Товт і В'ячеслав Гаді, які працювали з ним у юнацькій команді. Металіст 1925 уже провів перше тренування під керівництвом нового штабу.