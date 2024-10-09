Металіст 1925 прийме Кремінь, Агробізнес зіграє проти Буковини: розклад матчів Першої ліги
Сьогодні, 9 жовтня, в межах 11 туру Першої ліги відбудуться 4 матчі.
Зокрема, Агробізнес, який здобув 8 перемог у 8 іграх, на своєму полі прийме Буковину, а Металіст 1925 спробує перервати 3-матчеву безвиграшну серію перемогою над Кременем.
Розклад матчів Першої ліги на 9 жовтня
- 13:00 Поділля – Металіст
- 14:00 Прикарпаття – Минай
- 14:30 Агробізнес – Буковина
- 15:00 Металіст 1925 – Кремінь
Нагадаємо, напередодні Вікторія та запорізький Металург відкрили 11 тур безгольовою нічиєю.