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Металіст 1925 підписав найкращого воротаря УПЛ за кількістю сейвів

Ігор Чернявський — 6 вересня, 13:45
Металіст 1925 підписав найкращого воротаря УПЛ за кількістю сейвів
Getty Images

Колишній воротар Чорноморця Данило Варакута перейшов у Металіст 1925.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Контракт новачка розрахований на 5 років. За даними порталу Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

На професійному рівні Варакута раніше виступав лише за Чорноморець. 22-річний голкіпер провів за одеситів 45 матчів, у яких пропустив 74 голи. Лише у восьми зустрічах йому вдалося зберегти ворота "сухими".

Попри невелику кількість матчів на нуль, минулого сезону Варакута став найкращим воротарем Української Прем’єр-ліги за кількістю сейвів — 104.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Данило Варакута

Металіст 1925

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