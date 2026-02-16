Металіст 1925 на виїзді переміг Сістерс Одеса у чемпіонаті України серед жінок

У понеділок, 16 лютого, відбувся перенесений матч 15-го туру першого етапу Вищої ліги, в якому Сістерс Одеса на власному полі приймала Металіст 1925.

У першому таймі команди обмінялися голами після влучних ударів Кольменарес та Апанащенко. На початку другої половини зустрічі Ананащенко оформила дубль, а Андрухів закріпила успіх харків'янок. Одеситки відповіли реалізованим одинадцятиметровим у виконанні Івкової.

Чемпіонат України серед жінок

Вища ліга, перший етап, 15-й тур

16 лютого

Сістерс Одеса – Металіст 1925 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Апанащенко, 1:1 – 39 Кольменарес 39, 1:2 – 49 Ананащенко, 1:3 – 58 Андрухів, 2:3 – 67 Івкова (пен.)

У турнірній таблиці чемпіонату України Металіст 1925 йде другим, маючи в активі 42 бали. Така ж кількість очок у Ворскли, яка зберігає лідерство.

Сістерс зазнали другої поспіль поразки. Одеситки залишаються третіми у турнірній таблиці з 29 очками в активі.

Нагадаємо, що в межах 15-го туру Ворскла розгромила Шахтар, Колос забив 5 голів у ворота Пантер.