Скалоні підтвердив участь Мессі у жовтневих матчах Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підтвердив участь зіркового форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу-2026.

Наставника цитує Goal.com:

"З Лео все добре. Він зіграв кілька матчів перед приїздом сюди, йому це було потрібно. Він у формі та буде частиною команди".

Мессі востаннє грав за збірну Аргентини 15 липня поточного року у фіналі Копа Америка проти Колумбії (перемога 1:0).

10 та 16 жовтня збірна Аргентини проведе матчі відбору на ЧС-2026 проти Венесуели та Болівії відповідно.

Минулого тижня дубль Мессі допоміг Інтеру Маямі здобути MLS Supporters’ Shield.

Сумарно на рахунку 37-річного форварда 109 голів у 187 матчах за "Альбіселесте". За збірну Аргентини Мессі виступає з 2005 року.