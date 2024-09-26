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Мессі покине Інтер Маямі задля повернення в рідний клуб – джерело

Андрій Яросименко — 26 вересня, 12:05
Мессі покине Інтер Маямі задля повернення в рідний клуб – джерело
Getty images

Зірковий нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, планує покинути американський клуб задля повернення в рідний Ньюеллс Олд Бойз.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, нападник розглядає можливість завершити професійну кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, за який він виступав на молодіжному рівні з 1994 по 2000 рік. Поточний контракт аргентинця з Інтером Маямі розрахований до 2025 року.

Зазначається, що Мессі всерйоз задумався про те, щоб у статусі вільного агента приєднатися до Ньюеллс Олд Бойз і там завершити кар'єру.

Нагадаємо, 37-річний форвард напередодні відкрив власну продюсерську компанію, а в нещодавньому матчі Інтера Маямі проти Фладельфії Мессі відзначився двома голами та асистом.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу

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