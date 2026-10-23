Мессі отримав нагороду принцеси Астурійської

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав престижну премію принцеси Астурійської у категорії Спорт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Лео отримав нагороду від принцеси Леонор у присутності короля Феліпе VI та королеви Летиції.

Журі відзначило не лише спортивні досягнення аргентинця, а і його благодійну діяльність. Зокрема, йдеться про зусилля Мессі, спрямовані на розширення доступу до освіти та медичної допомоги для дітей із вразливих категорій населення.

"Мій батько був у захваті від цієї нагороди. Ми розуміли, що це буде непросто через мій графік матчів, але він наполягав, щоб ми приїхали – щоб я прибув сюди, провів тут ці дні й отримав нагороду. Ця нагорода – дещо більше, ніж просто те, що ти робиш на футбольному полі, або мої досягнення за всю кар'єру. Чесно кажучи, він був дуже радий цьому визнанню, тому я впевнений, що він радіє цьому й зараз", – заявив Мессі.

Після церемонії Лео вирушить безпосередньо до аеропорту Астурії, звідки вилетить без пересадок до Нью-Йорка, де завтра гратиме за Інтер Маямі в МЛС.

Зазначимо, що премія принцеси Астурійської є однією з найпрестижніших відзнак Іспанії. Вона щороку відзначає досягнення у сфері мистецтва, науки, гуманітарних і суспільних дисциплін.

Нагадаємо, що напередодні Мессі провів прощальний поєдинок за збірну Аргентини. У ньому він записав собі в актив три результативні дії.