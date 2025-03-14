Голи Мессі та Суареса вивели Інтер Маямі до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Інтер Маямі вдруге обіграв Кевалір в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та пробився до наступної стадії турніру.

Матч завершився з рахунком 2:0, а голами відзначились Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Уругваєць в середині першого тайму реалізував пенальті, а багаторазовий володар Золотого м'яча довершив перемогу команди у доданий арбітром час.

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ

1/8 фіналу, 14 березня

Перший матч 2:0

Кевалір – Інтер Маямі 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Суарес, 37 (пен.), 0:2 – Мессі, 90+2

У наступному ранді Інтер Маямі зустрінеться з Лос-Анджелесом – матчі заплановані на 2 та 9 квітня.

Напередодні гол та три асисти Луїса Суареса принесли Інтер Маямі розгромну перемогу над Г'юстон Динамо в межах регулярного чемпіонату МЛС.