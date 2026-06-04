Ця нагорода має особливе значення: Мессі став лауреатом престижної премії

Ліонель Мессі став лауреатом премії принцеси Астурійської у категорії "Спорт" за підсумками 2026 року.

Про це повідомляє Marca.

Журі, яке очолювала Тереса Перальєс, обрало легендарного футболіста серед 27 кандидатів із 12 країн. Вони відзначили його спортивні досягнення та багаторічну благодійну діяльність.

Після оголошення результату капітан збірної Аргентини відреагував на таке визнання. Він підкреслив, що для нього цей момент має особливе значення.

"Іспанія та Каталонія – частина мого життя: тут я виріс як футболіст, тут народилися мої діти. Завжди відчував любов людей, і тому ця нагорода має особливе значення після оголошення рішення. Нічого з того, що я здобув, не було зроблено самотужки. За кожним успіхом стоять партнери, сім'я та багато людей, які допомагали мені на шляху. Сподіваюся, моя історія надихне дітей мріяти та працювати, пам'ятаючи, що найважливіше – залишатися доброю людиною та поважати цінності спорту", – сказав Мессі.

Зазначимо, що Ліонель є найтитулованішим гравцем в історії футболу, здобувши вже 47 трофеїв. Також він веде активну благодійну діяльність через свій фонд і співпрацю з UNICEF.

Мессі став загалом першим футболістом, який отримав цю нагороду індивідуально. Раніше серед лауреатів були збірні Бразилії та Іспанії, а також Ікер Касільяс і Хаві, які спільно були нагороджені у 2012 році.

Нагадаємо, що наразі 8-разовий володар "Золотого м'яча" готується до ЧС-2026. Напередодні збірна Аргентини оголосила заявку на цей турнір.