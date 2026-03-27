Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Словенська стрибунка встановила новий рекорд світу

Олег Дідух — 27 березня 2026, 22:59
Ніка Превц
Skijumping.pl

Словенська стрибунка Ніка Превц встановила новий рекорд світу з дальності польоту на лижах. У п'ятницю, 27 березня, під час другого тренування в рамках домашнього етапу Кубку світу в Планіці вона стрибнула на 242,5 метра.

Таким чином, вона на 6,5 метра покращила свій власний рекорд світу, встановлений два тижні тому в норвезькому Вікерсунді (236 метрів).

Зазначимо, що серед чоловіків рекорд світу становить 254,5 метра. Він належить старшому брату Ніки, Домену Превцу, та був становлений минулого року також у Планіці.

Сьогодні, 27 березня, Превц виграв особистий турнір на домашньому етапі. Для нього ця перемога стала вже 14-ю у поточному сезоні. Домен і Ніка вже достроково забезпечили собі Великі кришталеві глобуси.

Останні новини