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Мер Тростянця: Важливо поважати Сумщину і грати тут, дочекавшись завершення повітряної тривоги

Ігор Чернявський — 8 вересня, 20:45
Мер Тростянця: Важливо поважати Сумщину і грати тут, дочекавшись завершення повітряної тривоги

Міський голова Тростянця Юрій Бова вважає, що потрібно продовжувати проводити футбольні матчі на Сумщині, яка є форпостом України.

Про це він заявив у коментарі для пресслужби місцевого клубу, який не зміг зіграти з Колосом-2 через те, що суперники вирішили не чекати відбою повітряної тривоги.

"Для нас дуже важливе повернення людей додому і футбол є частиною цього процесу. Команда Колос-2 не захотіла почекати, поки завершиться повітряна тривога, розвернулась та поїхала.

"Треба доїхати сьогодні" — не аргумент. Сумщина — це форпост України. Важливо поважати цей регіон і грати тут, дочекавшись завершення повітряної тривоги. Ми будемо наполягати на тому, що грати на нашому футбольному полі для тих людей, які живуть на цій території", — сказав Бова.

Напередодні у пресслужбі Тростянця назвали Колос-2 га***нами.

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