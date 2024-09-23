Б***ь через слово: Бакалов емоційно відреагував на домашню поразку, назвавши підопічних амебами

Головний тренер Тростянця Юрій Бакалов залишився невдоволений ставленням своїх підопічних у матчі 7-го туру Другої ліги-2024/25.

Досвідчений наставник емоційно відреагував на нічию з рахунком 1:1 у флешкоментарі для пресслужби клубу.

"Дякую, що ви ввжаєте, що гра проходила за нашим сценарієм, але я вважаю, що команда не може так грати вдома, розумієте, б*я? Без спортивної злості, без шаленого бажання...

Ми проводили вдома першу гру, і скажімо так, для нашого міста, б***ь, для вболівальників, які переживають, б*я, тяжкі часи, б*я... І виходячи на футбольне поле, б***ь, знаєте, б***ь, я не можу, б***ь, повірити, що будуть якісь люди байдужі до справи.

А сьогодні, б***ь, ми могли закривати гру в першому таймі, але, бачите, б*я, як складається ситуація. Футболісти, б***ь, на жаль, б***ь, на жаль, на жаль, не хочуть виконувати те, що ми їм говоримо, розумієте?

Вони хочуть грати у свій незрозумілий футбол, тому я вважаю, що команда "Чайка", особливо в другому таймі, б***ь, набагато більше бажала, б***ь, досягти результату б***ь, а ми як амеби якісь плавали.

Ще раз повторюся – команда не має права грати так вдома, б***ь. Я вибачаюся перед нашими керівниками, б***ь, перед уболівальниками, за сьогоднішю гру, б***ь. Це, мабуть, найгірша гра, б*я, яку ми провели", – сказав Бакалов.