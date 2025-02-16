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Мілан погодив новий контракт зі своїм голкіпером

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 13:20
Мілан погодив новий контракт зі своїм голкіпером
Майк Меньян
AC Milan

Мілан погодив новий контракт зі своїм основним воротарем Майком Меньяном.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угоду буде підписано до 2029 року. Очікується, що Крістіану Пулішичу та Тіджані Рейндерсу також буде запропоновано нові контракти.

У сезоні-2024/25 француз зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 39 м'ячів, 11 разі зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що раніше до Меньяна виявляв інтерес ПСЖ на тлі можливого відходу Доннаруммі.

Мілан ПСЖ Чемпіонат Італії, Серія А Майк Меньян

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