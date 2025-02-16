Мілан погодив новий контракт зі своїм голкіпером

Мілан погодив новий контракт зі своїм основним воротарем Майком Меньяном.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угоду буде підписано до 2029 року. Очікується, що Крістіану Пулішичу та Тіджані Рейндерсу також буде запропоновано нові контракти.

У сезоні-2024/25 француз зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 39 м'ячів, 11 разі зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що раніше до Меньяна виявляв інтерес ПСЖ на тлі можливого відходу Доннаруммі.