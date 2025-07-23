Меньян – перший неіталійський капітан Мілана з 1961 року

Французький голкіпер Майк Меньян став першим неіталійським постійним капітаном Мілана з 1961 року.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нещодавно головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі ухвалив рішення призначити Меньяна повноцінним капітаном команди на наступний сезон. Останнім іноземцем, який був постійним капітаном, був легендарний шведський півзахисник Нільс Лідхольм.

Меньян виступає за Мілан з літа 2021 року, виграв з команду чемпіонство сезону-2021/22. Влітку поточного року міг покинути клуб, його контракт діє до літа 2026 року.

В другій половині минулого сезону Меньян неодноразово виводив Мілан на поле з капітанською пов’язкою після того, як постійний капітан команди, захисник Давіде Калабрія, перейшов у Болонью.