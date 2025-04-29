Реал втратив ще одного захисника після матчу з Барселоною

Мадридський Реал підтвердив травму захисника Ферлана Менді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний оборонець отримав пошкодження у фінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3). Для нього це була перша гра з 12 березня.

У француза діагностували розрив проксимальної частини двоголового м’яза прямого стегна правого квадрицепса. Про терміни відновлення не повідомляється.

За інформацією Сore, гравець пропустить близько двох з половиною місяців.

Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.