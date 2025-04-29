Реал втратив ще одного захисника після матчу з Барселоною
Менді
ФК РЕАЛ МАДРИД
Мадридський Реал підтвердив травму захисника Ферлана Менді.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
29-річний оборонець отримав пошкодження у фінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3). Для нього це була перша гра з 12 березня.
У француза діагностували розрив проксимальної частини двоголового м’яза прямого стегна правого квадрицепса. Про терміни відновлення не повідомляється.
За інформацією Сore, гравець пропустить близько двох з половиною місяців.
Напередодні операцію переніс ще один захисник мадридців – Антоніо Рюдігер Очікується, що він повернеться до тренувань через два місяці.