Депай може залишити Корінтіанс через місяць після підписання контракту – ЗМІ
Мемфіс Депай
Форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай може покинути бразильський Корінтіанс всього через місяць після підписання контракту.
Про це пише SDNA.
Причиною такого рішення є те, що клуб залишився без одного із провідних спонсорів, який покривав більшу частину зарплати футболіста.
Депай перейшов до "тімао" 9 вересня. За цей період нідерландець відіграв за клуб 4 гри і зумів записати до активу 2 результативні передачі.
Мемфіс є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико. Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.