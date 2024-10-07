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Депай може залишити Корінтіанс через місяць після підписання контракту – ЗМІ

Руслан Травкін — 7 жовтня, 23:26
Депай може залишити Корінтіанс через місяць після підписання контракту – ЗМІ
Мемфіс Депай
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Форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай може покинути бразильський Корінтіанс всього через місяць після підписання контракту.

Про це пише SDNA.

Причиною такого рішення є те, що клуб залишився без одного із провідних спонсорів, який покривав більшу частину зарплати футболіста.

Депай перейшов до "тімао" 9 вересня. За цей період нідерландець відіграв за клуб 4 гри і зумів записати до активу 2 результативні передачі.

Мемфіс є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико. Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.

Корінтіанс Мемфіс Депай

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