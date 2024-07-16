Мельниченко: Дякуємо вболівальникам за підтримку в матчі Євро-2024 U-19

Капітан збірної України U-19 Максим Мельниченко подякував уболівальникам за підтримку в матчі Євро-2024 проти Північної Ірландії.

Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

"Звичайно, хотілося перемогти, перша гра. Втратили два важливих очки. Але попереду ще дві зустрічі, тож ми будемо працювати, щоб вийти з групи. Фізично ми були добре підготовлені, провели хороші збори і це дало результат. Ми контролювали гру, більше були з мʼячем, але, на жаль, не забили свої моменти. Було дуже приємно сьогодні чути наших українських вболівальників, дякуємо їм за підтримку в такому матчі", — сказав гравець.

Нагадаємо, українці зіграли внічию з господаркою юнацького Євро Північною Ірландією.

В іншому поєдинку групи A італійці перемогли норвежців (2:1), завдяки чому очолюють турнірну таблицю після стартового туру. У другому турі "синьо-жовті" зіграють проти Норвегії. Поєдинок відбудеться 18 липня й розпочнеться о 17:30 за київським часом.

У півфінал юнацького Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.