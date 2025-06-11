Віримо в силу нашої команди: Мельгоса – про старт на Євро

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився очікуваннями від Євро-2025.

Його коментар публікує УАФ.

"Для нас був дуже важливим той шлях, який ми пройшли, щоб потрапити на ці змагання. Необхідно, щоб ми вірили у свої сили, у наш спосіб досягати мети. Для мене це частина майбутнього успіху. Ми потрапили сюди, щоб зіграти проти класних команд із якісними виконавцями. Результат, звичайно, має значення, але дуже важливо, як гравці впораються, коли зіткнуться з потужними суперниками", – заявив Мельгоса.

Також він додав, що у молодіжної збірної України багато сильних сторін. Зокрема, досвід тих виконавців, які вже грали в основному складі національної команди.

"Це та команда, яку я хотів бачити у фінальній частині Євро, ті виконавці, з якими я хотів зіграти. Є кілька футболістів, які виступали у кваліфікації, але з різних причин їх немає зараз. Мені шкода, що вони не тут, але я задоволений тими, із ким працюю", – підсумував тренер.

Перший матч на Євро збірна зіграє вже 12 червня проти Данії. Також українці зіграють на груповому етапі з Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Раніше півзахисник Брентфорда і молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк розповів про настрій команди перед стартом на Євро-2025.