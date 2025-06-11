Ярмолюк розповів про настрій "молодіжки" перед стартом на ЧЄ
Єгор Ярмолюк
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Півзахисник Брентфорда і молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк розповів про настрій команди перед стартом на Євро-2025.
Коментар футболіста публікує Суспільне.
За словами одного з лідерів команди Унаї Мельгоси, збірна готова до старту на Євро і повністю зосереджена на першому поєдинку.
"Підготовка пройшла успішно. Матч проти Іспанії був гарний від нас, перемога. З гарним настроєм йдемо на Євро. Гадаю, що всі збірні грають на повну силу, але ми зосереджені на завтрашньому матчі. Данія? Ми готуємося до кожної команди індивідуально, але все одно зосереджені на нашій грі. Найважливіше – перемогти ", – заявив футболіст.
Розповів Ярмолюк і про самопочуття.
"Почуваюся добре, готовий до завтрашньої гри. Були проблеми зі здоров'ям, але зараз все буде добре", – заявив півзахисник.
Перший матч на Євро збірна зіграє вже 12 червня проти Данії. Окрім данців, українці зіграють на груповому етапі з Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).
Раніше повідомлялося, що Ярмолюк потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ