Ярмолюк розповів про настрій "молодіжки" перед стартом на ЧЄ

Півзахисник Брентфорда і молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк розповів про настрій команди перед стартом на Євро-2025.

Коментар футболіста публікує Суспільне.

За словами одного з лідерів команди Унаї Мельгоси, збірна готова до старту на Євро і повністю зосереджена на першому поєдинку.

"Підготовка пройшла успішно. Матч проти Іспанії був гарний від нас, перемога. З гарним настроєм йдемо на Євро. Гадаю, що всі збірні грають на повну силу, але ми зосереджені на завтрашньому матчі . Данія? Ми готуємося до кожної команди індивідуально, але все одно зосереджені на нашій грі. Найважливіше – перемогти ", – заявив футболіст.

Розповів Ярмолюк і про самопочуття.

"Почуваюся добре, готовий до завтрашньої гри. Були проблеми зі здоров'ям, але зараз все буде добре" , – заявив півзахисник.

Перший матч на Євро збірна зіграє вже 12 червня проти Данії. Окрім данців, українці зіграють на груповому етапі з Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Раніше повідомлялося, що Ярмолюк потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд та низки клубів АПЛ