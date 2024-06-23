Мбаппе відіграв 60 хвилин у товариському матчі збірної Франції під час Євро-2024

Кіліан Мбаппе взяв участь у закритому товариському матчі збірної Франції проти молодіжної команди Падерборна.

Про це повідомляє L’Equipe.

Мбаппе, який у першому матчі на Євро-2024 зламав ніс, провів на полі 60 хвилин, за які встиг забити два голи та віддати два асисти. Втім, ще немає впевненості, що Кіліан буде готовий взяти участь у поєдинку третього туру з Польщею, яка вже вилетіла з чемпіонату Європи.

Нагадаємо, у другому турі Франція розписала нульову нічию з Нідерландами, що майже гарантувало "трикольоровим" вихід у плей-оф. Мбаппе був у заявці на цей матч, але Дідьє Дешам не ризикнув випускати його на заміну.