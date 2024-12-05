Мбаппе: Беру відповідальність за поразку на себе

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе взяв на себе відповідальність за поразку в матчі 19 туру іспанської Ла Ліги з Атлетиком.

Слова футболіста передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Поганий результат. Велика помилка в матчі, де кожна деталь має значення. Я беру на себе повну відповідальність за це. Складний момент, але це найкращий час, щоб змінити цю ситуацію і показати, хто я", – сказав Мбаппе.

🚨 Kylian Mbappé: “Bad result. A big mistake in a match where every detail count”.



“I take FULL responsibility for it”.



“A difficult moment but it’s the best time to change this situation and show WHO I AM”. pic.twitter.com/cyO6RCudZv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2024

Нагадаємо, що поєдинок завершився з рахунком 2:1. Гра почалася з голу Кіліана Мбаппе на 14 хвилині, проте його скасували через офсайд у француза. Тож легітимного взяття воріт довелося чекати 53 хвилини. Першим вперед вийшов Атлетик.

Мадридці могли зрівняти рахунок ще на 68 хвилині, але той же Мбаппе не реалізував пенальті. Невдовзі паритет відновив Беллінгем. Попри це, "вершкові" не зуміли втримати цей рахунок та пропустили вдруге за 10 хвилин до кінця гри.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 20 матчів за Реал в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні Барселона розгромила Мальорку та з 37 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, у Реала 33 бали та гра в запасі.