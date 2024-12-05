Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе: Беру відповідальність за поразку на себе

Станіслав Лисак — 5 грудня 2024, 10:29
Мбаппе: Беру відповідальність за поразку на себе
Getty Images

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе взяв на себе відповідальність за поразку в матчі 19 туру іспанської Ла Ліги з Атлетиком.

Слова футболіста передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Поганий результат. Велика помилка в матчі, де кожна деталь має значення. Я беру на себе повну відповідальність за це. Складний момент, але це найкращий час, щоб змінити цю ситуацію і показати, хто я", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що поєдинок завершився з рахунком 2:1. Гра почалася з голу Кіліана Мбаппе на 14 хвилині, проте його скасували через офсайд у француза. Тож легітимного взяття воріт довелося чекати 53 хвилини. Першим вперед вийшов Атлетик.

Мадридці могли зрівняти рахунок ще на 68 хвилині, але той же Мбаппе не реалізував пенальті. Невдовзі паритет відновив Беллінгем. Попри це, "вершкові" не зуміли втримати цей рахунок та пропустили вдруге за 10 хвилин до кінця гри.

У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 20 матчів за Реал в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні Барселона розгромила Мальорку та з 37 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, у Реала 33 бали та гра в запасі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Атлетик

Кіліан Мбаппе

Невдалий матч для Мбаппе: Реал сенсаційно програв Атлетику в 19 турі Ла Ліги
Більше, ніж за весь минулий сезон: Мбаппе понад 20 разів потрапив у офсайд в Ла Лізі
Циганков випередив Ямала та Жуніора з Мбаппе за важливим показником у Ла Лізі
Легенда Реала: Мбаппе не вистачає впевненості
У Мбаппе вселився Мудрик: фанати у соцмережах затролили Кіліана за матч із Ліверпулем

Останні новини