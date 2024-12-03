Барселона з дублем Рафіньї розгромила Мальорку

У вівторок, 3 грудня, відбувся матч 19 туру іспанської Ла Ліги, в якому Мальорка вдома поступилась Барселоні, яка перервала безвиграшну серію.

Поєдинок завершився з рахунком 1:5.

Дубль на свій рахунок записав бразильський нападник каталонців Рафінья. Ще по голу в активі Феррана Торреса, Френкі де Йонга та Пау Віктор.

У Мальорки голом відзначився Ведат Мурікі.

Зазначимо, що зустріч відбулась у грудні через участь каталонців у Суперкубку Іспанії, який пройде у січні в Саудівській Аравії.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 грудня, 19 тур

Мальорка – Барселона 1:5 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Торрес, 1:1 – 43 Мурікі, 1:2 – 56 Рафінья (пен), 1:3 – 74 Рафінья, 1:4 – 79 де Йонг, 1:5 – 84 Віктор

Барселона з 37 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, у Мальорки 24 бали та шоста сходинка.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може перейти в Барселону.