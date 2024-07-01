Мбаппе: Грати в масці – абсолютний жах

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе не приховує труднощів гри в масці на Євро-2024.

Цитує нападника RMC Sport.

"Грати в масці – абсолютний жах. Я змінив маску, тому що щоразу щось йшло не так. Складно, тому що вона обмежує огляд, а ще накопичується піт, і її доводиться знімати, щоб він стікав. Таке відчуття, що вона зроблена в 3D. Спасибі маскам, але щойно можна буде її зняти, я зроблю це", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Кіліан зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо у 1 турі групового етапу та зламав ніс. Форвард вирішив не робити операцію до завершення турніру та зміг зіграти у 3 турі проти Польщі.

Нагадаємо, сьогодні збірна Франції в 1/8 фіналу зіграє Бельгією. Початок — о 19:00 за київським часом.