Мбаппе повторив досягнення Суареса та Мессі в Ель Класіко
Нападник мадридського Реалаа Кіліан Мбаппе став третім гравцем у 21 столітті, який оформив хет-трик у матчах з Барселоною в Ла Лізі.
Про це повідомляє OptaJose.
Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились каталонцям у межах 35 туру чемпіонату Іспанії. Завдяки цій перемозі "синьо-гранатові" на сім очок відірвалися від мадридців за три тури до фінішу, практично гарантувавши собі чемпіонський титул за підсумками кампанії-2024/25.
Французький нападник став перши гравцем Реала у 21 столітті, який оформив хет-трик в Ель Класіко в межах Ла Ліги. До цього таке досягнення підкорялось гравцям каталонців – Ліонелю Мессі (двічі) та Луїсу Суаресу (один раз).
Востаннє гравець "галактікос" забивав три голи Барселоні у 1995 році – це був чилієць Іван Саморано.
Раніше повідомлялося, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор близький до підписання нового контракту з клубом.