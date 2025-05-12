Мбаппе повторив досягнення Суареса та Мессі в Ель Класіко

Нападник мадридського Реалаа Кіліан Мбаппе став третім гравцем у 21 столітті, який оформив хет-трик у матчах з Барселоною в Ла Лізі.

Про це повідомляє OptaJose.

Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились каталонцям у межах 35 туру чемпіонату Іспанії. Завдяки цій перемозі "синьо-гранатові" на сім очок відірвалися від мадридців за три тури до фінішу, практично гарантувавши собі чемпіонський титул за підсумками кампанії-2024/25.

Французький нападник став перши гравцем Реала у 21 столітті, який оформив хет-трик в Ель Класіко в межах Ла Ліги. До цього таке досягнення підкорялось гравцям каталонців – Ліонелю Мессі (двічі) та Луїсу Суаресу (один раз).

Востаннє гравець "галактікос" забивав три голи Барселоні у 1995 році – це був чилієць Іван Саморано.

3 - @KMbappe 🇫🇷 is the third player to score a hat-trick in a @LaLigaEN 's #CLASICO in the 21st century, after Lionel Messi (twice) and Luis Suárez (once), and the first to do so for @realmadriden since January 1995 (Iván Zamorano). Treble.#RealMadrid 🩶💜 https://t.co/En7UDBgAzR pic.twitter.com/GQQ1mO34zL — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2025

Раніше повідомлялося, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор близький до підписання нового контракту з клубом.