Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе повторив досягнення Суареса та Мессі в Ель Класіко

Олександр Булава — 12 травня 2025, 09:44
Мбаппе повторив досягнення Суареса та Мессі в Ель Класіко
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реалаа Кіліан Мбаппе став третім гравцем у 21 столітті, який оформив хет-трик у матчах з Барселоною в Ла Лізі.

Про це повідомляє OptaJose.

Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились каталонцям у межах 35 туру чемпіонату Іспанії. Завдяки цій перемозі "синьо-гранатові" на сім очок відірвалися від мадридців за три тури до фінішу, практично гарантувавши собі чемпіонський титул за підсумками кампанії-2024/25.

Французький нападник став перши гравцем Реала у 21 столітті, який оформив хет-трик в Ель Класіко в межах Ла Ліги. До цього таке досягнення підкорялось гравцям каталонців – Ліонелю Мессі (двічі) та Луїсу Суаресу (один раз).

Востаннє гравець "галактікос" забивав три голи Барселоні у 1995 році – це був чилієць Іван Саморано.

Раніше повідомлялося, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор близький до підписання нового контракту з клубом.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Мбаппе повторив рекорд Реала за голами у дебютний сезон
Усі голи Левандовського та Мбаппе в Ла Лізі: вирішальна боротьба за трофей Пічічі перед Ель Класіко
Доннарумма розповів, що змінилося у ПСЖ із відходом Мбаппе
Без Рафіньї та Салаха: визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025
Тюрам назвав двох гравців, кращих за Ямала

Останні новини