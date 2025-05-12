Визначилися деталі нового контракту Вінісіуса з Реалом

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор близький до підписання нового контракту з "королівським клубом".

Про це повідомляє видання ESPN.

Нова угода бразильця з "вершковими" може бути розрахована до 2030 року. Цього тижня відбулася зустріч між представниками гравця та керівництвом клубу і сторони близькі до узгодження контракту.

За новою угодою Вінісіус зароблятиме 20 млн євро без врахування податків, що зробить його найвисокооплачуванішим гравцем Реала.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 50 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 16 результативних передач.

Поточний контракт футболіста діє до літа 2027 року, а трансферна вартість Вінісіуса оцінюється у 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 24-річний бразилець приєднався до Реала ще влітку 2018 року за 45 млн євро. З того часу Вінісіус провів за "вершкових" 315 матчів, у яких він забив 105 голів та віддав 81 асист.

За час виступів у мадридському клубу бразильський вінгер двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, тричі чемпіонат Іспанії, двічі клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи, а також 1 Кубок та 3 Суперкубки країни.